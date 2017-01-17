Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено

В скором времени один из наиболее популярных уфимских районов – Кузнецовский затон – станет для жителей нашего города настоящей точкой притяжения. Близость рек Белая и Уфа, густые леса Зауфимья, хорошая экология и удобные выезды на главные магистрали Уфы, а также школы, детсады и гипермаркеты – далеко не полный список преимуществ одного из наиболее перспективных уфимских микрорайонов. Сегодня здесь, в пяти минутах езды от центра Уфы, строится жилой комплекс настоящего комфорт-класса.