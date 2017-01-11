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Впервые в Уфе - Шоурум от «Первого Треста»

11 января 2017, 07:43
Здесь можно посмотреть на современные решения в интерьере.

ГК «Первый трест» подготовил уникальный шоурум в ЖК «Уфимский кремль».

Основная цель шоурума - продемонстрировать рациональное использование пространства квартиры и готовые мебельные решения в интерьере. Вы можете самостоятельно оценить комфорт предлагаемой обстановки, увидеть квартиру «во всей красе» и примерить на себя роль ее хозяина.

Шоурум был создан совместно с одной из успешных компаний по производству мебели в России.

- Здесь вы можете вдохновиться на перемены, увидев, как можно обустроить свою квартиру и наслаждаться уютом каждый день, - расскаазали в ГК «Первый трест». - Мы будем рады, если какие-то из наших идей вы возьмете на вооружение. Приглашаем всех желающих посетить наш шоурум. Подробности по телефону +7 (347) 222-0-111.

ЖК «Уфимский кремль» - крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы, девять высотных домов бизнес-класса в квартале улиц Цюрупы - Коммунистическая - Окт. Революции - Пр. Салавата Юлаева, пять домов сданы.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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