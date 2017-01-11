Впервые в Уфе - Шоурум от «Первого Треста»

ГК «Первый трест» подготовил уникальный шоурум в ЖК «Уфимский кремль».
Основная цель шоурума - продемонстрировать рациональное использование пространства квартиры и готовые мебельные решения в интерьере. Вы можете самостоятельно оценить комфорт предлагаемой обстановки, увидеть квартиру «во всей красе» и примерить на себя роль ее хозяина.
Шоурум был создан совместно с одной из успешных компаний по производству мебели в России.
- Здесь вы можете вдохновиться на перемены, увидев, как можно обустроить свою квартиру и наслаждаться уютом каждый день, - расскаазали в ГК «Первый трест». - Мы будем рады, если какие-то из наших идей вы возьмете на вооружение. Приглашаем всех желающих посетить наш шоурум. Подробности по телефону +7 (347) 222-0-111.
ЖК «Уфимский кремль» - крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы, девять высотных домов бизнес-класса в квартале улиц Цюрупы - Коммунистическая - Окт. Революции - Пр. Салавата Юлаева, пять домов сданы.