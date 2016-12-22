Судьбоносная встреча в космосе произойдет на глазах уфимцев

Представьте, Вы решили начать новую жизнь. Заплатили, думаю немало, за то чтобы отправиться на другую планету. Путь туда не близкий, до пункта назначения («Обитель 2») 120 лет полета в космосе. Но всех клиентов вводят в глубокий сон, в таком состоянии они не стареют, ничего не видят, не слышат, просто спят. Все системы работают исправно, их проверяли не раз, но ведь открытый космос – это не предсказуемо, что там может случиться, никто предугадать не может.