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Posted 13 декабря 2016, 08:05

Published 13 декабря 2016, 08:05

Modified 10 ноября 2022, 18:31

Updated 10 ноября 2022, 18:31

Мэрия Уфы займет в банках 500 миллионов рублей

13 декабря 2016, 08:05
Банки будут отобраны по итогам пяти аукционов.

Администрация Уфы намерена оформить в банках пять невозобновляемых кредитных линий в общем объеме 500 млн руб. Информация о проведении 9 января пяти тендеров опубликована на официальном сайте госзакупок. Кредитные линии по 100 млн руб каждая будут открыты на срок от 54 до 66 месяцев под не более 15% годовых. Деньги будут направлены на погашение дефицита бюджета. Общая начальная цена всех аукционов – 378,75 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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