В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов

Красивая улыбка – основной залог успешности. Ухаживая за зубами не всегда можно добиться необходимого результата, иногда приходится обращаться за помощью к специалистам. Особенно, если дело касается не только эстетики, но и лечения или имплантации.



Имплантация зубов - дело не только долгое, но и дорогостоящее. Которое, порой, может растянуться на несколько лет. Как сэкономить свои нервы, время и деньги и при этом получить качественные красивые зубки? Как очаровать всех своей сногсшибательной улыбкой? Очень просто. Стоматологическая клиника «Американская Улыбка» проводит акцию «Имплант под ключ за 28 000 руб.»



Поход в клинику будет комфортным, а все процедуры - безболезненными, только если с Вами будут работать высококвалифицированные специалисты. В клинике «Американская улыбка» Ваше лечение «от и до» будет осуществлять один специалист, а не несколько, как это принято. Обычно в процессе протезирования задействованы аж три человека - хирург, ортопед и имплантолог, и каждый из них, зачастую, имеет совершенно разный взгляд на лечение и врачебный подход в целом. В свою очередь, такое разнообразие далеко не всегда благотворно отражается на пациенте. В «Американской улыбке» любой из специалистов имеет квалификацию, позволяющую проводить работы любой категории сложности - от простого пломбирования до сложного, многоэтапного протезирования!



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Если вы уже решились стать обладателем голливудской улыбки – сделайте себе такой подарок на Новый Год, при этом сэкономив солидную сумму. Если в цифрах, то обычная цена услуги «Коронка металлокерамическая под ключ на импланте Апполония CSM» - 35 000 руб. Но сейчас, в рамках акции, стоимость на 7 тысяч рублей меньше. Количество услуг ограничено. Теперь осталось только взять телефон, набрать номер клиники 266-84-50 и записаться на прием. Кроме того, это можно сделать по интернету через данную форму.