Жители России должны работать почти 5 часов в сутки

Наиболее напряженным является первый квартал – 4,7 часа. Второй квартал более расслабленный – 4,47 часа, третий квартал – 4,24, четвёртый самый маленький – 4,32 часа. В анализе не учитываются ни больничные, ни отпуска.



Убираем выходные и праздники, выходит, что при пятидневной рабочей неделе мы работаем 247 дней. Росстат посчитал, что средняя продолжительность трудового дня в этом году составила почти 7,5 часов. Эксперты считают, данные показатели большими, поскольку часть граждан работают по сокращенному графику. А это значит, что остальным приходится перерабатывать, естественно без доплат.