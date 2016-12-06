Жители Башкирии стали чаще совершать покупки в интернете

За одну покупку больше всего средств уходит на приобретения авиабилетов, кредитов и госуслуг. Например, в осенний период 2016 года средний чек на авиаперелет составил 6 880 рублей, а это на 10 процентов меньше, чем в прошлом году. Кроме того, за кредиты уфимцы также предпочитают платить через интернет.