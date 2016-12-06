В Уфе объявили фотоконкурс на худшее новогоднее оформление

В Советском районе Уфы объявлен фотоконкурс на худшее новогоднее оформление предприятий, учреждений муниципалитета. Организаторы конкурса приглашают уфимцев обратить внимание на отсутствие светового оформления предприятия, с применением стилеобразующих элементов новогоднего оформления, на нелепые элементы композиции, отсутствие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.