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В Уфе объявили фотоконкурс на худшее новогоднее оформление

6 декабря 2016, 12:00
В Советском районе столицы призвали жителей найти нелепые и некрасивые варианты новогодних фасадов зданий и витрин

В Советском районе Уфы объявлен фотоконкурс на худшее новогоднее оформление предприятий, учреждений муниципалитета. Организаторы конкурса приглашают уфимцев обратить внимание на отсутствие светового оформления предприятия, с применением стилеобразующих элементов новогоднего оформления, на нелепые элементы композиции, отсутствие привлекательности идеи и индивидуальности в исполнении.

Фотоконкурс пройдет среди жителей Уфы с 9 по 16 декабря 2016 года.

Материалы необходимо прислать до 15 декабря на электронную почту в Администрацию Советского района Уфы [email protected].

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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