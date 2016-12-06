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Камиль Закиров покинул должность генерального директора АО «Таргин»

6 декабря 2016, 11:43
Таргин является крупнейшим нефтесервисным холдингом страны.

Генеральный директор АО «Таргин» Камиль Закиров покинул свою должность, сообщает портал «Нефть и газ». «Таргин» - это крупный российский многопрофильный нефтесервисный холдинг и на 100% принадлежит российской корпорации АФК «Система». В начале 2013 года, когда «Система» контролировала компанию «Башнефть», она выделила свои нефтесервисные активы в отдельный холдинг «Башнефть-Сервисные активы», а в октябре того же продала ее своему владельцу - АФК «Система» - за 4,1 млрд руб.

В новый холдинг, летом 2014 года переименованный в «Таргин» (от англ. right in target — «в яблочко, точно в цель»), вошло 11 компаний. Основными направлениями деятельности компании "Таргин" являются бурение, капитальный и текущий ремонт скважин, проектирование, производство и модернизация нефтепромыслового оборудования, а также транспортно-логистические услуги. «Таргин» — один из крупнейших работодателей Башкирии, в компании работают 18 тыс. человек. В 2015 году выручка «Таргина» составила 25,2 млрд руб.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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