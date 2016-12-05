В Уфе появилось первое дорожное зеркало

Не так давно один из жителей района объявил сбор средств на покупку и установку дорожного зеркала. Альберт Шаяхметов сначала обратился в районную администрацию. Но там ему сказали "Денег нет". Пришлось подключать неравнодушных уфимцев. Желающих помочь было достаточно. Сумма перевода средств была ограничена, всего 50 рублей. Более 50 человек не пожалели средств, причем деньги перечисляли не только жители Шакши, Уфы и России. Например, один из переводов пришел из Нидерландов.