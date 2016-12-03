В Уфе предупредили о правилах использования новогодней пиротехники

Фейерверки – огнеопасные изделия, которые требуют повышенного внимания при обращении с ними. Поэтому, заранее выберите место, где будете их запускать: в радиусе не менее 50 метров не должно быть домов, пожароопасных объектов, стоянок автомобилей, гаражей, деревянных строений, животных, деревьев, электропроводов. Ведь вряд ли кому-то из ваших соседей понравится, если на его балкон или в форточку залетит запущенная вами ракета или петарда. Продумайте, где будут стоять зрители. Для хорошего обзора и безопасности разместите их на расстоянии 30-50 метров от пусковой площадки. Перед тем как поджечь фитиль, постарайтесь точно определить, откуда будут вылетать горящие элементы. Посмотрите, с какой стороны дует ветер — не будет ли он сносить на зрителей дым и несгоревшие части изделия? При ветре более 5 м/с от запуска фейерверка лучше вообще воздержаться. Фейерверк должен быть установлен строго вертикально и надежно зафиксирован, чтобы не перевернутся во время «выстрелов».