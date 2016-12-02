В башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний

В неофициальных беседах руководители некоторых крупных государственных унитарных предприятий признали, что о повышение зарплат в 2017 году речи быть не может быть, важно хотя бы сохранить текущий уровень заработной платы. При этом стоит учитывать, что девять санаториев Башкирии были внесены в список приватизации на 2016-2017 годы и их дальнейшая судьба во многом зависит от их экономической состоятельности. Также в "подвешенном состоянии", в ожидании изменения формы собственности и реорганизации со всеми вытекающими последствиями находится и коллектив ГУП "Медтехника".