В Башкирии в сельское хозяйство планируется направить более 85 миллиардов

— Сельское хозяйство – одна из приоритетных для нас отраслей, - отметил Рустэм Хамитов в ходе общения с журналистами после церемонии оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию. - Есть крупные хозяйства, средние – фермерские предприятия, малые – личные подсобные хозяйства. Мы должны создать конгломерат не в пользу одного из этих течений, а работать все вместе.