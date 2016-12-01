mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии в год болеют почти на 4 000 рублей

1 декабря 2016, 15:13
Это на 17% ниже общероссийского показателя.

DSM Group провели исследование, согласно которому жители Башкирии тратят на лекарства 3 926 рублей в год. Оказалось, что это на 17% ниже чем в среднем по России. Жителям страны чаще всего приходит ся выкладывать в аптеке не менее 5 000 рублей.

- Динамика лекарственного рынка Башкирии до текущего года была более позитивна, чем в России в целом. Так, в 2015 году объём рынка в стоимостном выражении в республике вырос на 18%, Россия в целом – на 10%. Однако в 1 полугодии 2016 года к аналогичному периоду 2015 года прирост стоимостных объёмов продаж рынка республики, так же, как и рынок России в целом, демонстрирует отрицательную динамику, однако падение продаж значительнее, чем в среднем по рынку: -6% против -3%», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

В республике чаще всего жители самостоятельно покупают лекарства в аптеке (примерно 69%), доля препаратов, которые закупают больницы составляет 21%. Самыми популярными лекарствами считаются эссенциале, кагоцел и актоверин.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07