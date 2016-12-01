В Уфе плата за детский сад вырастет почти на 9 процентов

Помимо этого, упразднена льгота для семей, имеющих трех и более детей. Раньше они платили 50 процентов от начисленной суммы, теперь же им придется вносить полную стоимость. Исключения составляют многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума.