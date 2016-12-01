«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»

- Господин Бакиров ранее возглавлял компанию «РН-Няганьнефтегаз», - говорится в сообщении. - Он также руководил крупными добывающими предприятиями "Роснефти" - "Варьеганнефтегаз", "РОСПАН Интернешнл", "РН-Няганьнефтегаз", Рустем Бакиров окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В нефтяной отрасли работает более 30 лет, вся его трудовая биография в отрасли связана с Западной Сибирью..

