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Путин: Не нужно цепляться к самозанятым гражданам по надуманным поводам

1 декабря 2016, 17:08
Нужно создавать условия для труда, которые приносят уважение, достаток и успех, заявил президент.

По словам президента России, каждый, кто честно трудится в своём бизнесе или как наёмный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне.

- Я уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан, как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. Чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать, - сказал Владимир Путин в своем Послание Федеральному собранию страны.

По мнению главы государства, надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно. И самое главное – оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё дело.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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