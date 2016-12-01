Путин: Не нужно цепляться к самозанятым гражданам по надуманным поводам

- Я уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан, как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. Чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать, - сказал Владимир Путин в своем Послание Федеральному собранию страны.