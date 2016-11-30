В Уфе состоится конкурс, посвященный 100-летию Мустая Карима

Сейчас уже утверждено жюри конкурса. В него вошли известные литераторы, деятели культуры и обладатели различных литературных премий. Возглавит жюри заместитель министра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев, его заместителями выступят дочь Народного поэта и директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, а также директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Айгуль Муратова.