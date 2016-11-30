Дороги Уфы тают вместе со снегом

Пользователи группы ВКонтакте "Подслушано Уфа" выложили фотографию ЧП, которое произошло в самом центре города. На улице Достоевского обрушилась часть асфальта. Участники сообщества шутят, что это норма "снег тает и вместе с ним асфальт".