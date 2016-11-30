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Дороги Уфы тают вместе со снегом

30 ноября 2016, 11:41
В столице Башкирии сегодня, 30 ноября, произошло уже два ЧП.

Пользователи группы ВКонтакте "Подслушано Уфа" выложили фотографию ЧП, которое произошло в самом центре города. На улице Достоевского обрушилась часть асфальта. Участники сообщества шутят, что это норма "снег тает и вместе с ним асфальт".

Кстати, сегодня подобное происшествие случилось и на улице Первомайская (возле кинотеатра "Победа"). Там также обрушилась часть дорожного покрытия. Фотографию выложили участники группы "БашДТП".

Кстати, дорога на улице Первомайская была капитально отремонтирована в этом году. Открытие было ярким, участие принимали глава Башкирии Рустэм Хамитов и мэр Уфы Ирек Ялалов.

За последнии семь дней это уже третий случай разрушения асфальта.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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