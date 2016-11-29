В Уфе средняя зарплата на предприятих составила около 38 тысяч рублей

По данным мэрии, с начала года подверглись сокращению более 10 тысяч человек из более, чем трехсот организаций Уфы. Более половины из них были трудоустроены, причем, большая часть – в структуры своей же организации. Для недопущения массового увольнения в 22 организациях города около двух тысяч работников переведены на неполное рабочее время, что позволило сохранить рабочие места.