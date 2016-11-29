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В Уфе средняя зарплата на предприятих составила около 38 тысяч рублей

29 ноября 2016, 15:06
За год она выросла более чем на девять процентов.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Уфы за девять месяцев этого года составила 37,8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на замглавы администрации Ильдара Хасанова.

По сравнению с январем-сентябрем прошлого года зарплата выросла номинально на 9,2 процента.

По состоянию на 11 ноября в службе занятости населения стоит на учете более 6,2 тысяч человек. За год эта цифра сократилась на 835 человек.

По данным мэрии, с начала года подверглись сокращению более 10 тысяч человек из более, чем трехсот организаций Уфы. Более половины из них были трудоустроены, причем, большая часть – в структуры своей же организации. Для недопущения массового увольнения в 22 организациях города около двух тысяч работников переведены на неполное рабочее время, что позволило сохранить рабочие места.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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