В Уфе открыт гребной канал при содействии главы МИД РФ Сергея Лаврова

Что касается финансирования проекта, то скорее всего эта ноша ляжет на плечи регионального бюджета, так как после завершения строительства объект будет принадлежать республике. По словам технического директора ФГСР Игоря Брадиса, Башкирия может надеяться на участие в программе софинансирования от Минспорта России. По условиям программы, регионы могут получить адресную поддержку в объёме от 50 процентов от стоимости проекта, но пока не подготовлена смета, о каких-либо суммах говорить рано. Можно лишь сравнить с уже построенными объектами такого типа средняя стоимость, которых составила 1,4 млрд рублей.