В Уфе новогоднюю елку откроет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга

Как сообщили в пресс-службе Фонда развития городских проектов, помимо Центральной юрты в Уфе, будут работать западная юрта в ГЛК «Уязы-тау» в Октябрьском, южная юрта у подножья горы Тратау в Ишимбайском районе, северная юрта в Центре паралимпийского спорта в селе Мишкино Мишкинского района РБ и восточная юрта в селе Кирябинское Учалинского района.