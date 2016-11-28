В Уфе симфонический оркестр устроит для слушателей «Русский вечер»

6 декабря в 19:00 в государственном концертном зале «Башкортостан» (Ленина, 50) пройдет «Русский вечер». В первом отделении концерта прозвучат композиции Чайковского. С оркестром выступит известный российский виолончелист и лауреат многих международных конкурсов Игорь Бобович. С 2008 года Игорь Бобович является руководителем ансамбля «The Moscow chamber music academy», а с 2011 года – концертмейстер группы виолончелей оркестра «MusicAeterna».