В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни

Вечером, минут за 40 до начала тренировки священник Виктор Иванов страется уделить некоторое время для своих увлечений. Их у него немало. Приняв священнический сан, он остался интересным, творческим человеком. В свободное время он пишет стихи, поет и рисует картины. На работе делать это не получается, постоянно что-тот отвлекает, но сегодня ему удается выделить для этого несколько минут.

Сейчас в работе - иллюстрации для православной сказки, которую написала одна из активисток православного военно-патриотического объеднения "Александр Невский". По сюжету брат и сестра идут в лес и внезапно попадают в прошлое, где сталкиваются с различными сложностями. В результате всех этих испытаний мальчик, изначально аморфная жертва социальных сетей, становится настоящим мужчиной. А грубая девочка с мальчишеским характером становится прекрасной женственной и скромной девушкой.

Отец Виктор показывает автору сказки свои уже готовые иллюстрации, она сегодня пришла к ему на встречу. У нее претензий нет, но сам художник недоволен.

- Нет, здесь совсем не то получилось, героиню планировал по-другому изобразить, - самокритично замечает отец Виктор.

Еще отец Виктор играет и гитаре и поет, чаще всего патриотичные песни - о любви к Родине и долге перед ней. Стремление к творчеству, похоже в нем постоянно. И он также считает, что к творчеству должен стремиться каждый.

- Сейчас нашим детям вбиваются ложные ценности, ненастоящие герои и отрицательные примеры для подражания. А мы должны им дать положительный пример для подражания - пусть он рисует, поет, занимается спортом - главное, чтобы ребёнок становился лучше и стремился помочь своим близким и Родине. Вот к чему мы должны стремиться, вот чему мы должны их учить. Давайте работать в этом плане с нашими детьми.