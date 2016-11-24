Как в Башкирии будут решать проблему с жильем для нуждающихся

Социальная ипотека предполагает, что человек может получить беспроцентный заем на первоначальный взнос, а также возможность получить компенсацию части процентной ставки по ипотечному кредиту (до 5%). Гражданин может получить отсрочку на выплату – от 10 до 15 лет, рассрочка – 5 лет. В качестве залога необходимо предоставить недвижимость. Процентная ставка по кредиту составит – 7-8%. По подсчетам правительства, ежемесячный платёж с такой формой поддержки за покупку, например, квартиры площадью 54 кв. м составит 9,6тыс. руб. Переплата за квартиру по сравнению со стандартной ипотекой ниже на 48 процентов.