В Башкирии тепличный комбинат «Янаульский» продают за 55 миллионов

В собственности комбината находятся объекты недвижимости общей площадью 38,41 тыс. кв. м., в том числе теплица, здание управления, столовая, склад и т.д. Общая площадь земельного участка под объектами недвижимости – 171,7 тыс. кв. м. Обременения на объекты недвижимости не наложены.