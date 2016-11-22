Каждый может выиграть квартиру в центре Уфы

Новый год – время настоящих чудес, удивительных сюрпризов и исполнения желаний. И если дети хотят получить в подарок игрушку, конструктор или, к примеру, коньки, то исполнить мечту взрослых бывает порой сложнее. Осуществить мечту многих уфимцев сегодня взялась Группа Компаний «Госстрой», которая в преддверии новогодних праздников объявила о розыгрыше роскошной квартиры бизнес-класса в центре Уфы.