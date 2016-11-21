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Жители Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги

21 ноября 2016, 15:01
По итогам проверок был произведен перерасчет на эту сумму

В ходе инспекционных проверок сотрудниками госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору было обследовано 9902 дома, выявлено 15650 нарушений, по результатам проверок выдано 3485 предписаний, вынесено постановлений о назначении административных штрафов на сумму 22,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам выявленных нарушений при начислении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги управляющим организациям выдано 730 предписаний о приведении начислений платежей в соответствие с действующим законодательством. Произведен перерасчет гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 40,4 млн.рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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