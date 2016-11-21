Жители Башкирии переплатили 40 миллионов рублей за коммунальные услуги

По результатам выявленных нарушений при начислении платежей за жилое помещение и коммунальные услуги управляющим организациям выдано 730 предписаний о приведении начислений платежей в соответствие с действующим законодательством. Произведен перерасчет гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 40,4 млн.рублей.