Два уфимских жилых комплекса получили награды конкурса на лучший инновационный проект

Третье место в номинации лучший проект премиум-класса занял жилищно-деловой комплекс «Четыре сезона» на проспекте Октября. Возвышающаяся над пятиэтажным жилым массивом в географическом центре Уфы высотка, обладает всеми качествами современного жилого комплекса, а технические инновации способны удивить не только уфимцев, но и избалованных жителей мировых столиц. Ранее комплекс «Четыре сезона» уже отмечался наградами престижных конкурсов, так месяц назад была получена награда архитектурного фестиваля «Зодчество».