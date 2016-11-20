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Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству

20 ноября 2016, 10:58
Об этом Андрей Костин сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Банка ВТБ Андрей Костин считает, что сделка по приватизации «Башнефти» очень выгодна государству, которое извлекло из этой сделки максимальную прибыль, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

- Что касается сделки по "Башнефти", то она была очень удачная для государства, потому что государство получило максимальную выгоду и максимальные деньги за это, - цитирует издание слова, которые сказал Андрей Костин в эфире.

Костин высказал мнение о том, что решение правительства о снятии всех ограничений для проведении сделки положительно сказалось на конечном результате.

- Правильно, что были сняты все ограничения: будь то компании с госучастием или нет, русский или иностранец. Выиграл тот, кто дал наибольшую цену, от чего сам бюджет только выиграл. В этом и есть смысл сегодняшней приватизации, - сказал господин Костин.

Напомним, что сделка по приватизации 50% акций «Башнефти» «Роснефтью» была закрыта в октябре.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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