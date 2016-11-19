В Уфе прошла премьера по мотивам рассказов Шукшина

- Объявление о наборе в студию я увидела в интернете, пришла на бесплатный семинар и с тех пор не смогла расстаться с этой атмосферой. Для меня в театре важно самовыражение, только здесь я могу показать, на что я способна. Мне важна также смена жизненных декораций, ситуаций, характеров, это подстегивает, требует определенного отношения, умения быстро переходить на другие роли.