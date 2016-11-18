В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов

- На 2–х площадках будут транслироваться уникальные мультфильмы, новые и уже полюбившиеся короткометражки, студенческие работы и работы детских студий, - рассказали сотрудники музея. - На интерактивной площадке «Мультфильм своими руками» дети смогут сами научиться создавать анимационное кино в разных стилях и техниках под руководством аниматоров и художников.