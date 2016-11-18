«Роснефть» получила право распоряжаться акциями «Уфаоргсинтеза»

- В связи с направлением ПАО "НК "Роснефть" 15 ноября в ПАО АНК "Башнефть" обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", ПАО "НК "Роснефть" и его аффилированные лица с 15 ноября имеют право голоса по всем принадлежащим им обыкновенным акциям ПАО АНК "Башнефть", - отмечается в материалах нефтяной компании.