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Башкирия опередила всех в России по объему микрозаймов

18 ноября 2016, 17:55
За 9 месяцев этого года жители республики оформили микрозаймов на 6,1 млрд рублей.

Башкирия заняла первое место в Топ-25 регионов России с наибольшими объемами займов, которые предоставляют населению микрофинансовые организации. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

За 9 месяцев текущего года в республике выдано свыше 6,1 млрд руб, в том числе 4,9 млрд руб – на покупку потребительских товаров, 1,1 млрд руб – собственно сами микрозаймы.

По сравнению со вторым кварталом этого года прирост составил 20,6% (во втором квартале объем займов – 5 млрд руб.)

На втором месте – Москва, где выдано микрозаймов на 6 млрд руб., на третьем - Московская область — более 4,8 млрд. руб.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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