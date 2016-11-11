Фантастический триллер "Прибытие" вышел в прокат

Финал киноленты не банальный, хотя само построение сюжетной линии не ново. Режиссер не изобретал велосипед, он просто взял одну из самых популярных композиций и сделал упор на самое главное - любовь, детей и инопланетян. Я не буду спойлерить, но как высказались многие, кто уже успел увидеть этот фильм, это одно из немногих кино за последнее время, которое стоит посмотреть.