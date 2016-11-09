Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается

Работы на строительной площадке идут полным ходом. Так, строители уже приступили к монтажу оконных конструкций. Окна в жилом комплексе устанавливаются с энергосберегающими стеклопакетами, а монтажные швы закрываются специальными ветро-парозащитными мембранами, которые обеспечивают надежную защиту от всех неблагоприятных климатических воздействий. Это значит, что будущим новосёлам будет тепло и комфортно в новых квартирах.