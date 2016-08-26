Фотофакт: В Уфе дети и взрослые могут свалиться в глубокую траншею

- Пока не случилось трагедии, никто не упал, хочу обратить внимание на это, - поделился с Медиакорсетью уфимец. – А то, когда будут жертвы, потом все СМИ начнут писать. Я же хочу предупредить несчастные случаи. И чтобы перейти траншею, надо более прочные переходы установить, а не эти доски, тоже опасно.