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Фотофакт: В Уфе дети и взрослые могут свалиться в глубокую траншею

26 августа 2016, 11:17
Горожанин бьет тревогу, пока не случилась трагедия.

Уфимец Ильдар Ибрагимов обратился в редакцию Медиакорсети, чтобы обратить внимание на опасную ситуацию, которая сложилась в микрорайоне Шакша. Там на улице Шакшинская прокладывают водопровод, но на месте строительства нет ни нормального ограждения, ни ночного освещения.

Мы решили убедиться и приехали на улицу Шакшинская. Действительно, по всей улице прорыта траншея, глубиной примерно три метра, огороженная лентой заграждения. И в темноте здесь точно можно свалиться.

- Пока не случилось трагедии, никто не упал, хочу обратить внимание на это, - поделился с Медиакорсетью уфимец. – А то, когда будут жертвы, потом все СМИ начнут писать. Я же хочу предупредить несчастные случаи. И чтобы перейти траншею, надо более прочные переходы установить, а не эти доски, тоже опасно.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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