Аэрофлот дал имя первому лайнеру Sukhoi Superjet 100 из новой партии

Аэрофлот присвоил имя «Павел Дерунов» первому воздушному судну Sukhoi Superjet 100 из поступающей новой партии, которая насчитывает 20 машин такого типа. Торжественная презентация лайнера состоялась сегодня в Центре поставок компании Гражданские самолеты Сухого в г. Жуковский в присутствии ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, а также представителей руководства Аэрофлота и Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК – Сатурн».
Воздушное судно названо в честь Павла Федоровича Дерунова – выдающегося авиастроителя, чье имя прочно вписано в историю российского авиапрома и Ярославской области. Он долгое время возглавлял и развивал Рыбинское научно-производственное объединение моторостроения. В настоящее время это предприятие – ПАО «ОДК - Сатурн» - выпускает двигатели SaM146, которыми оснащены самолеты SSJ100, эксплуатируемые ведущей российской авиакомпанией.
- Сегодняшнее событие – праздник для каждого ярославца, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – Павел Дерунов – наш выдающийся земляк, человек-легенда, память о котором бережно хранит Рыбинск. А теперь его имя украшает фюзеляж новейшего самолета Аэрофлота. Вижу в этом признание огромных заслуг нашего региона, в том числе моторостроителей Рыбинска, перед Россией, а также веру в мощный потенциал ярославской земли и ее людей.
- Мы активно участвуем в создании инновационной отечественной авиатехники, ставим ее на крыло и выводим на коммерческие маршруты, - заявил на церемонии заместитель генерального директора – летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик. – Это – одна из самых главных функций Аэрофлота как национального перевозчика. Аэрофлот с готовностью поддержал инициативу руководства Ярославской области назвать первое воздушное судно из новой партии самолетов Sukhoi Superjet 100 в честь Павла Дерунова. Считаю, что это имя как нельзя лучше передает сочетание славных традиций и передовой технической мысли отечественного авиастроения.
- Мы увидели самолет имени Павла Федоровича Дерунова, очередной Sukhoi Superjet 100, который поступает в эксплуатацию на линии Аэрофлота. Для нас это событие знаковое, - подчеркнул Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, - потому что имя Дерунова землякам известно. Это человек, который построил завод, посвятив ему около двадцати пяти лет своей жизни. Это человек, который построил половину города Рыбинска.
Твердый контракт на поставку Аэрофлоту еще 20-ти российских самолетов Sukhoi Superjet 100 был заключен национальным перевозчиком с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и ОАК в прошлом месяце на авиасалоне МАКС-2017 в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Первый твердый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ100 был выполнен в прошлом году. Новые поставки позволят Аэрофлоту довести количество воздушных судов такого типа до 50-ти в составе своего самолетного парка – самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.
Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Аэрофлот в настоящее время эксплуатирует SSJ100 в той же спецификации – на 87 пассажиров. Таким образом, база обслуживания новых воздушных судов не потребует значительных изменений.
Справка. Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 198 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.