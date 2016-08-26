Аэрофлот дал имя первому лайнеру Sukhoi Superjet 100 из новой партии

- Мы активно участвуем в создании инновационной отечественной авиатехники, ставим ее на крыло и выводим на коммерческие маршруты, - заявил на церемонии заместитель генерального директора – летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик. – Это – одна из самых главных функций Аэрофлота как национального перевозчика. Аэрофлот с готовностью поддержал инициативу руководства Ярославской области назвать первое воздушное судно из новой партии самолетов Sukhoi Superjet 100 в честь Павла Дерунова. Считаю, что это имя как нельзя лучше передает сочетание славных традиций и передовой технической мысли отечественного авиастроения.