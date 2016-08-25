В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций

В этом году к началу нового учебного года проведен ремонт в 80-ти образовательных организациях города. Об этом «Медиакорсети» сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова. Работы, по ее словам, проведены в 36 школах, 40 детских садах и четырех учреждениях дополнительного образования.