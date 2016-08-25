В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций

В этом году к началу нового учебного года проведен ремонт в 80-ти образовательных организациях города. Об этом «Медиакорсети» сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова. Работы, по ее словам, проведены в 36 школах, 40 детских садах и четырех учреждениях дополнительного образования.
- Ежегодно на ремонт образовательных организаций выделяется 100 миллионов рублей, - сообщила Елена Хаффазова. – Мы формируем так называемый «титульный» список учреждений, которым в первую очередь необходима помощь. Проводится ремонт кровли, водоснабжения, канализации, меняются окна, двери. Всего в Уфе 128 школ, 228 детских садов и 37 учреждений дополнительного образования. Ежегодно ремонтируются 25 процентов из них.