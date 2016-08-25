В Башкирии нашли пресноводных медуз

На данный момент неизвестно, каким образом в пойме Белой оказались медузы. Есть предположение, что они на протяжении долгого времени жили в изолированной емкости под землей неподалеку от шиханов, а потом, когда стали разрабатывать карьеры для добычи известняка, эта емкость открылась, и медузы продолжили существование уже на поверхности земли.