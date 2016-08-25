Сегодня в Уфе в прокат вышла кинолента "Не дыши"

Сначала о сюжете. События развиваются в городе Детройт. Обычная жизнь обычной компании воришек. Но на самом деле не всё так просто. Трое друзей: Алекс (парень вроде не из плохой семьи), Роки (мать девушки - алкоголичка, у Роки есть младшая сестра) и ее бойфренд Мани (обычный детройтский парень без царя в голове). Ребята промышляют кражами в богатых домах. Они воруют только вещи и не берут никакой налички. Сразу скажу, Мани - парень недалекий, он везде оставляет свой биологический материал, но это другая история.
Фильм называется «Не дыши», почему именно так - мы понимаем только во второй части киноленты. Роки - девушка неплохая, она мечтает уехать в Калифорнию и увести туда свою младшую сестренку. Ее бойфренд хочет уехать с ней, а их приятель Алекс сомневается до последнего. Но, как известно, для поездки нужны деньги. За продажу краденого компания получает копейки, которых хватит разве что на поход в Макдональдс. И они решаются идти на крупное дело.
Дом для налета выбран неслучайно. Его хозяин - слепой военный в отставке, дочь которого погибла в автомобильной катастрофе. Некоторое время назад все газеты писали, что богатенькие родители девушки (виновницы аварии) заплатили потерпевшему кругленькую сумму. Сам он живет в заброшенном районе в двухэтажном особняке, который охраняет бешеная собака. Но компанию это не пугает и они решают во что бы то ни стало обобрать инвалида и исполнить свою мечту. Одним словом, если вам нравится куча крови, сильные мужчины, слезы и «эффект неожиданности», то этот фильм для вас. Кстати, действует ограничение 18+.
Вчера в Уфе прошел предпремьерный показ, с него люди выходили с разными эмоциями, кто-то просто молча шёл к выходу, кто-то бурно обсуждал увиденное. В самом фильме можно заметить киноляп - исчезнувшие синяки, поражает и живучесть героев, но о картине лучше составить свое представление - после ее просмотра. Советуем сходить, особенно в эту жару, когда в кинотеатре можно дышать легко и свободно.