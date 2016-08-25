Сегодня в Уфе в прокат вышла кинолента "Не дыши"

Дом для налета выбран неслучайно. Его хозяин - слепой военный в отставке, дочь которого погибла в автомобильной катастрофе. Некоторое время назад все газеты писали, что богатенькие родители девушки (виновницы аварии) заплатили потерпевшему кругленькую сумму. Сам он живет в заброшенном районе в двухэтажном особняке, который охраняет бешеная собака. Но компанию это не пугает и они решают во что бы то ни стало обобрать инвалида и исполнить свою мечту. Одним словом, если вам нравится куча крови, сильные мужчины, слезы и «эффект неожиданности», то этот фильм для вас. Кстати, действует ограничение 18+.