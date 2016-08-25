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Коммунальные платежи: насколько изменились счета

25 августа 2016, 15:51
«Медиакорсеть» проанализировала, как изменились платежки за коммуналку.

Жители Уфы получили в августе первые квитанции с повышенными тарифами. Редакция «Медиакорсети» собрала квитанции своих сотрудников за последние месяцы. На конкретных примерах мы проанализировали, как в реальности выросли тарифы

Так, содержание квартиры площадью 58,2 квадратных метра, в которой проживают три человека, в августе обошлось более чем в 6285 рублей.

При этом холодное водоснабжение обошлось в 755 рублей, горячее водоснабжение – 1763 рубля, водоотведение – 689 рубль, газ – 234 рубля.

В июле владелец этой же квартиры заплатил за те же услуги 6049 рублей, а в июне 5926 рублей.

За воду в первый месяц лета он заплатил меньше на 155 рублей, чем в августе, за отопление – на 118 рублей, за водоотведение – на 68 рублей, за газ плата не изменилась.

Реальный рост расходов составил около 5,8%. Именно столько составляет средний индекс изменения совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги с первого июля этого года в Башкирии. Предельно допустимое отклонение – 2,5%.

В июле жителей Уфы уведомили о следующих изменениях тарифов:

Максимально возможное изменение тарифов в 2016 году (утвержденные нормативы)

Коммунальные ресурсыВ среднем по России (с первого июля)В среднем по Республике БашкортостанВодоснабжение+4,3%+ 7,66%Тепловая энергия+3,4%+ 5,79 %Электричество+ 7,87 – 8,78 %+ 7,5 %Газ+2 %+ 2%

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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