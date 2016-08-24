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В Уфе солидные музыканты выступят на улице

24 августа 2016, 10:24
Они сыграют классическую музыку прямо на улице.

В Уфе проходит музыкальный флеш-моб. Профессиональные музыканты с 22 августа играют шедевры классической музыки на открытом воздухе.

Сегодня вечером на площадке у lifestyle центра "Башкирия" выступит дуэт Рустэм Сулейманов (скрипка) и Марат Губайдуллин (фортепиано). Завтра на том же месте пройдет концерт в двух отделениях: в первом отделении вечера прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди, где будет солировать известный скрипач-виртуоз Ильшат Муслимов, во втором отделении квартетной ночи артисты представят поп-музыку фортепианных квинтетов с красавицей пианисткой Юлией Абросимовой.

Руководитель квартета Рустэм Сулейманов отметил, что отчасти концерты связаны с тем, что в последнее время в крупных городах уличным музыкантам не дают выступать на улице.

- Мы решили их поддержать, - рассказал Медиакорсети Рустэм Сулейманов - Но основной целью проекта является любовь к уфимской публике! У нас запланированы в сентябре концерты в Казани, в октябре в Хабаровске, и поэтому, пока мы в Уфе, в преддверии нового концертного сезона, мы решили побыть вместе с нашими друзьями, с нашей уфимской публикой.

Начнутся уличные концерты 24 и 25 августа в 19:00 на площадке у lifestyle центра "Башкирия".

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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