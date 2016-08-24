В Уфе солидные музыканты выступят на улице

- Мы решили их поддержать, - рассказал Медиакорсети Рустэм Сулейманов - Но основной целью проекта является любовь к уфимской публике! У нас запланированы в сентябре концерты в Казани, в октябре в Хабаровске, и поэтому, пока мы в Уфе, в преддверии нового концертного сезона, мы решили побыть вместе с нашими друзьями, с нашей уфимской публикой.