В Уфе пройдет городской чемпионат "карапузов"

28 августа в Уфе на стадионе «Динамо» в 9 часов утра стартует второй городской чемпионат «Карапузы, на старт!», где маленькие детишки будут соревноваться друг с другом в беге и ползании.
На этом семейном празднике малыши получат подарки, сюрпризы и награды. Перед самыми маленькими встанет задача проползти быстрее всех шесть метров, а дети чуть постарше будут соревноваться в беге на дистанцию в десять метров.
Поощряется и вознаграждается яркий и креативный внешний вид участников «забега», а также интересные плакаты в поддержку малышей. Для регистрации необходимо до 24 августа прислать ФИО малыша и родителей, возраст и контактный телефон на почту: [email protected] Группа чемпионата - https://vk.com/karapuziufa.
Вход на мероприятия и участие во всех играх бесплатное.