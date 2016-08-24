mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет городской чемпионат "карапузов"

24 августа 2016, 10:31
Чемпионат проводится для детей от 7 месяцев до 2,5 лет.

28 августа в Уфе на стадионе «Динамо» в 9 часов утра стартует второй городской чемпионат «Карапузы, на старт!», где маленькие детишки будут соревноваться друг с другом в беге и ползании.

На этом семейном празднике малыши получат подарки, сюрпризы и награды. Перед самыми маленькими встанет задача проползти быстрее всех шесть метров, а дети чуть постарше будут соревноваться в беге на дистанцию в десять метров.

Поощряется и вознаграждается яркий и креативный внешний вид участников «забега», а также интересные плакаты в поддержку малышей. Для регистрации необходимо до 24 августа прислать ФИО малыша и родителей, возраст и контактный телефон на почту: [email protected] Группа чемпионата - https://vk.com/karapuziufa.

Вход на мероприятия и участие во всех играх бесплатное.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07