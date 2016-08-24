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Рустэм Марданов: До конца года в Башкирии реализуют 12 инвестпроектов

24 августа 2016, 15:28
Их общая сумма оценивается в 61 млрд рублей.

В Башкирии до конца года планируется реализовать 12 приоритетных проектов на общую сумму около 61 млрд руб, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра республики Рустэма Марданова на расширенном заседании правительства, которое сегодня прошло в Уфе. В результате этих проектов в республике должно появиться 1,5 тысячи рабочих мест.

- Это проекты “Газпром нефтехим Салавата” (ГНС), “Фармстандарта”, “Салаватнефтемаша” и ряда других. На поддержку этих проектов в январе-июне были выданы заключения о применении налоговых льгот, — цитирует слова господина Марданова издание. В этом году ГНС реализует проект по строительству комплекса каталитического крекинга стоимостью 17,6 млрд руб. На «Фармстандарт-Уфимском витаминном заводе» планируется организовать выпуск препарата «Мабтера» (противоопухолевый иммуномодулирующий препарат). Стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб.

Премьер-министр отметил, что в первом полугодии этого года в список приоритетных проектов включены «пять проектов на сумму более 8 млрд рублей, на подходе проекты еще на 11,7 млрд рублей». Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за полгода составил 117,2 млрд рублей, к концу года власти намерены обеспечить повышение объема инвестиций примерно на1%, добавил Марданов.

- По результатам последней оценки деятельности, республика вдвое улучшила свои позиции с точки зрения инвестиционной привлекательности, переместившись с 40 на 20-е место. Задача, которая поставлена на 2017 год, — войти в десятку регионов-лидеров. Для этого необходимо модернизировать инвестиционное законодательство, в том числе в части проектов государственно-частного партнерства, обеспечить сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна», а также оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, приводит слова господина Марданова издание.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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