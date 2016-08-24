Рустэм Марданов: До конца года в Башкирии реализуют 12 инвестпроектов

- По результатам последней оценки деятельности, республика вдвое улучшила свои позиции с точки зрения инвестиционной привлекательности, переместившись с 40 на 20-е место. Задача, которая поставлена на 2017 год, — войти в десятку регионов-лидеров. Для этого необходимо модернизировать инвестиционное законодательство, в том числе в части проектов государственно-частного партнерства, обеспечить сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна», а также оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, приводит слова господина Марданова издание.