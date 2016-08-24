Глава Башкирии: «Площадки для инвесторов надо согласовывать с жителями»

– Мы сейчас видим проблему в размещении новых производств в муниципальных образованиях, сельских районах. Это говорит о том, что нет правильно проработанной идеологии в этой части, – заявил Хамитов. – Людей понять можно. Кому хочется, чтобы рядом был свинарник или коровник с отходами, запахами и прочими неприятностями? Но, с другой стороны, и развиваться, строить надо. Поэтому в каждом муниципалитете должны быть подобраны площадки, согласованные с местными жителями. А то у нас как получается: приходит инвестор – начинаем бегать, искать площадки. Это неправильно. У вас должен быть резерв территорий – три, четыре, пять площадок. Проработайте эту тему.