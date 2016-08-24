Фотофакт: В Уфе ямы во дворе заделали через 1,5 месяца

В начале июля в редакцию ИА «Медиакорсеть» обратились жильцы дома по улице Первомайская, 100 с жалобой на то, что на протяжении многих лет в их дворе не ремонтируют ямы. С момента той публикации прошло 1,5 месяца и на прошлой неделе наконец-то ямы засыпали щебнем.
- В конце прошлой недели ямы засыпали щебнем. Мы, конечно, мечтаем о том, что капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия у нашего дома все-таки проведут. Самое интересное то, что в соседнем дворе у дома по Первомайской, 98 такой ремонт провели. Там очень хороший и качественный асфальт, есть место для парковки автомобилей. Тогда на наш двор, как нам сказали, денег не хватило. Ну, что ж будем ждать, когда средства найдутся, а пока будет довольствоваться малым, - рассказал Медиакорсети один из жильцов.
Напомним, как выглядел этот двор 1,5 месяца назад
Вот так этот двор выглядит сейчас.
Вы можете прислать снимок следующей ямы для продолжения эксперимента, чтобы узнать - за сколько дней заделают опасную яму в вашем дворе или на проезжей части улицы. Сделайте это в нашей группе Вконтакте или пришлите письмом на почту редакции - [email protected]