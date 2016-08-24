Фотофакт: В Уфе ямы во дворе заделали через 1,5 месяца

- В конце прошлой недели ямы засыпали щебнем. Мы, конечно, мечтаем о том, что капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия у нашего дома все-таки проведут. Самое интересное то, что в соседнем дворе у дома по Первомайской, 98 такой ремонт провели. Там очень хороший и качественный асфальт, есть место для парковки автомобилей. Тогда на наш двор, как нам сказали, денег не хватило. Ну, что ж будем ждать, когда средства найдутся, а пока будет довольствоваться малым, - рассказал Медиакорсети один из жильцов.