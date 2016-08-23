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В Башкирии уволили директора фонда защиты прав вкладчиков и акционеров

23 августа 2016, 11:48
Указ подписал глава региона.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ об увольнении с должности генерального директора Башкирского республиканского общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Владимира Зонина. Документ подписан 15 августа этого года, а сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Это решение принято в связи с ликвидацией фонда, отмечается в документе.

Башкирский республиканский общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создан в декабре 1997 года по указу президента республики. Фонд осуществлял компенсации выплат лицам, которым был нанесен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ.

В ноябре прошлого года сообщалось, что глава региона Рустэм Хамитов подписал указ о ликвидации фонда. Его функции переданы АО «Башкирский регистр социальных карт».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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