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В Уфе появится новый пешеходный мост

22 августа 2016, 12:00
Это произойдет в ноябре.

В рамках возведения комфорт-квартала «Московский», ограниченного улицами Сун-Ят-Сена и Большой Московской, ведется благоустройство прилегающей территории. Уже в ноябре здесь появится новый удобный и безопасный пешеходный переход.

Застройщик жилого квартала Группа компаний «Госстрой» сообщает, что старый мост не будет демонтирован до тех пор, пока строители не сделают новый временный переход – современный, комфортный и более безопасный, чем существующий. Сегодня компания в плановом режиме приступает к отсыпке грунта для обустройства нового временного перехода. Строительные работы будут полностью закончены в ноябре, после чего начнется демонтаж старого моста.

– Ставшие уже привычными пути жителей микрорайона к остановкам общественного транспорта не будут нарушены, и мы постараемся создать максимально удобные условия для того, чтобы уклад жизни соседей комфорт-квартала «Московский» стал более безопасным и комфортным! Уже в 2018 году будет полностью засыпан овраг и выполнено благоустройство квартала. Благодаря такому редевелопменту территории жители получат возможность доступа к улице Сун-Ят-Сена по традиционным улицам и переулкам, – прокомментировал новость представитель ГК «Госстрой» Дмитрий Эйгенсон.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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