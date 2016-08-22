В Уфе появится новый пешеходный мост

– Ставшие уже привычными пути жителей микрорайона к остановкам общественного транспорта не будут нарушены, и мы постараемся создать максимально удобные условия для того, чтобы уклад жизни соседей комфорт-квартала «Московский» стал более безопасным и комфортным! Уже в 2018 году будет полностью засыпан овраг и выполнено благоустройство квартала. Благодаря такому редевелопменту территории жители получат возможность доступа к улице Сун-Ят-Сена по традиционным улицам и переулкам, – прокомментировал новость представитель ГК «Госстрой» Дмитрий Эйгенсон.