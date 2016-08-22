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Уфимской компании «Страховые инвестиции» возобновили лицензию

22 августа 2016, 13:22
Страховая компания устранила нарушения законодательства.

Центробанк России 18 августа возобновил действие лицензии на осуществление страхования компании ООО «Страховые инвестиции», сообщает Агентство страховых новостей (АСН).

Лицензия была приостановлена в декабре прошлого года из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также порядка и условий инвестирования собственных средств и резервов. В феврале этого года в банке была введена временная администрация.

В настоящее время компания устранила все нарушения, отмечается в сообщении АСН.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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