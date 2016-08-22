Уфимской компании «Страховые инвестиции» возобновили лицензию

Центробанк России 18 августа возобновил действие лицензии на осуществление страхования компании ООО «Страховые инвестиции», сообщает Агентство страховых новостей (АСН).
Лицензия была приостановлена в декабре прошлого года из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также порядка и условий инвестирования собственных средств и резервов. В феврале этого года в банке была введена временная администрация.
В настоящее время компания устранила все нарушения, отмечается в сообщении АСН.